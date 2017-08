Die Golden State Warriors sind seit Jahren nicht nur Dauergast in den Playoffs, sondern in den meisten Fällen sogar DER Topfavorit auf den Titel. Ein Wettanbieter aus Las Vegas bietet seinen Kunden jetzt eine äußerst kuriose Wette an.

Mit einer Quote von 1000:1 kann man bei der "Westgate SuperBook" auf einen Playoff-Einzug des Titelverteidigers setzten. Kurios, denn: bei einem Einsatz von 100.000 Dollar bekommt der Kunde lediglich 100 Dolllar ausgezahlt. Selbst bei einem Spiel des FC Barcelona gegen einen unterklassigen Gegner werden dem Kunden normalerweise wenigsten kleine Gewinne ausgezahlt.

Die Quote dürfte also mehr ein Scherz denn tatsächlich ernstgemeintes Angebot sein. Andersherum kann man jedoch einen fetten Gewinn einfahren. Die Quote auf ein Scheitern der Warriors beträgt 1:100. Die 100 Dollar Gewinn können also mit einem Einsatz von einem Dollar erzielt werden.