"Fastbreak – Dein NBA Week-Pass" is back! Ab Donnerstag präsentieren die Moderatoren Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe im Free-TV auf SPORT1 wieder alles Wissenswerte rund um die NBA.

Wie gewohnt bietet das wöchentliche Magazin am Donnerstagabend - zur neuen Saison in der Regel ab 18:00 Uhr - ein umfassendes Round-up mit Spielhighlights, aktuellen News und spannenden Hintergründen aus der stärksten Basketball-Liga der Welt.

Zum Saisonauftakt dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf exklusive Interviews mit Dirk Nowitzki und Maxi Kleber freuen. Wie harmoniert das neue deutsche Basketball-Duo der Dallas Mavericks? Tip-off auf SPORT1 für "Fastbreak – Dein NBA Week-Pass" ist am Donnerstag, 26. Oktober, um 18:00 Uhr.

Tobias Wahnschaffe (Bild) und Daniel Herzog liefern bei "Fastbreak" Hintergründe und Highlights © Quelle: SPORT1

Deutsche Spieler stehen im Vordergrund

Neben Spielhighlights und aktuellen News zu den besten Korbjägern der Welt wie LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook oder James Harden präsentieren die Moderatoren Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe unter anderem Spielerporträts, Vor-Ort-Storys und exklusive Interviews.

Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf den deutschen NBA-Akteuren Dirk Nowitzki und Maxi Kleber (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks), Paul Zipser (Chicago Bulls) und Daniel Theis (Boston Celtics).

Zudem sind Gespräche mit Gästen aus der deutschen Basketball-Community Teil der Sendung, darunter aktive und ehemalige Basketball-Profis. Natürlich dürfen auch die im US-Sport so beliebten TOP-10-Highlights nicht fehlen.

In der ersten Ausgabe am kommenden Donnerstag stehen insbesondere die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki und Rookie Maxi Kleber im Fokus. Neben einem Favoriten-Check nach den ersten Partien beleuchten die Moderatoren natürlich auch die kommenden Highlights aus der NBA (LIVE auf SPORT1 US).

Die kommenden Sendezeiten von „Fastbreak – Dein NBA Week-Pass“auf SPORT1 im Überblick: