Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks warten in der neuen NBA-Saison noch auf den ersten Sieg.

Nach den Niederlagen gegen die Atlanta Hawks um Dennis Schröder, die Sacramento Kings und die Houston Rockets will das Team im vierten Anlauf das erste Erfolgserlebnis feiern. Allerdings wartet zuhause gegen den Champion Golden State Warriors die wohl schwerstmögliche Aufgabe.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ab 2.30 Uhr zeigt SPORT1 die Partie Mavs - Warriors LIVE im TV auf SPORT1 US.

Insgesamt überträgt SPORT1 bis zu 120 Spiele der Regular Season, der Playoffs und der Finals LIVE im TV auf SPORT1 US, mit drei Partien pro Woche in der Regular Season und bis zu vier Partien in den Playoffs.

NBA-Spiele mit deutschen Stars, TV-Spiele sowie Topspiele in der 2. Woche:

Dienstag, 24. Oktober:

Miami Heat – Atlanta Hawks (1.30 Uhr)

Dallas Mavericks – Golden State Warriors (2.30 Uhr) LIVE im TV auf SPORT1 US

Mittwoch, 25. Oktober:

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls (1 Uhr)

Boston Celtics – New York Knicks (1.30 Uhr)

Donnerstag, 26. Oktober:

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies (2.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers LIVE im TV auf SPORT1 US

Golden State Warriors – Toronto Raptors (4.30 Uhr)

Freitag, 27. Oktober:

Chicago Bulls – Atlanta Hawks (2 Uhr)

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks (2 Uhr)

Milwaukee Bucks – Boston Celtics (2 Uhr)

Samstag, 28. Oktober:

Atlanta Hawks – Denver Nuggets (1.30 Uhr)

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder (2 Uhr) LIVE im TV auf SPORT1 US

Golden State Warriors – Washington Wizards (4.30 Uhr)

Sonntag, 29. Oktober:

Miami Heat - Boston Celtics (2 Uhr)

Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder (2 Uhr)

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers (2.30 Uhr)

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks (20.30 Uhr)

Montag, 30. Oktober:

Golden State Warriors – Detroit Pistons (1.30 Uhr)

