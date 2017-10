Großer Tag für Daniel Theis. In seinem vierten NBA-Einsatz stand der deutsche Nationalspieler erstmals in der Starting Five der Boston Celtics.

Zwar setzte Theis seinen einzigen Wurf in 19 Minuten Spielzeit daneben und blieb ohne Punkte, mit fünf Rebounds, einem Assist und einem Block hatte er dennoch seinen Anteil am 96:89-Sieg der Celtics bei den Milwaukee Bucks.

Für das Scoring waren andere verantwortlich. Center Al Horford und Star-Point-Guard Kyrie Irving taten sich mit 27 bzw. 24 Punkten hervor.

"Greak Freak" glänzt - Boston klettert

Auf der Gegenseite war einmal mehr MVP-Anwärter Giannis Antetokounmpo die treibende Kraft der Bucks-Offense.

Auch wenn der "Greak Freak" mit 28 Zählern erstmals in dieser Saison unter der 30-Punkte-Marke blieb, lieferte er mit zehn Rebounds, sieben Assists, drei Steals und einem Block die nächste Kostprobe seines Könnens ab.

In der Tabelle der Eastern Conference geht es für Boston nach der schweren Verletzung von Gordon Hayward und den beiden Auftaktpleiten weiter aufwärts.

Mit dem dritten Sieg in Folge kletterten die Celtics auf Platz drei. Dort findet sich auch Millwaukee wieder, das ebenfalls 3:2 Siege auf dem Konto hat.