Der General Manager der Atlanta Hawks, Travis Schlenk, hat sich erstmals zu den Vorfällen um Dennis Schröder geäußert und das Verhalten des Point Guards verurteilt.

Zwei Wochen nach den Vorkommnissen gab der Hawks-Boss am Montag folgende offizielle Stellungnahme ab:

"Es läuft weiterhin eine Untersuchung des Vorfalls vom 29. September, in den Dennis Schröder involviert ist. Solange werden wir Dennis unterstützen, wie wir es auch bei jedem anderen unserer Spieler in so einer Situation tun würden. Jedoch ist uns nach den ersten Ergebnissen bewusst, dass Dennis in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war.

Dieses Verhalten ist inakzeptabel, wird von den Hawks nicht toleriert werden und zu einem angemessenen Zeitpunkt - sobald der Fall komplett abgearbeitet ist - in disziplinarischen Maßnahmen für Dennis resultieren.

Dennis übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Er wird aus diesem Vorfall seine Lehren ziehen und sich dann auf die Saison fokussieren."

Festnahme Ende September

Schröder war Ende September in Atlanta festgenommen worden, nachdem er sich in einer Shisha-Bar einen heftigen Disput inklusive Handgreiflichkeiten mit einem anderen Gast geliefert hatte.

Bei den Hawks geht er bereits in seine fünfte NBA-Saison - seine zweite als Starter. Ob er beim Saisonstart am 18. Oktober dabei sein wird, ist aktuell noch nicht geklärt.