Daniel Theis kommt in der NBA immer besser in Fahrt.

Der ehemalige Bamberger erzielte für die Boston Celtics beim 113:86-Sieg über die Sacramento Kings sein erstes Double-Double. Theis legte in 18 Minuten von der Bank kommend zehn Punkte und zehn Rebounds auf und traf vier von sieben Würfen (Tabelle der NBA).

Topscorer seines Teams waren Superstar Kyrie Irving und Jaylen Brown mit jeweils 22 Zählern. Zusammen trafen die Guards neun Dreier. Bei den Gästen hielt am ehesten Buddy Hield dagegen, der 17 Punkte beisteuerte (Spielplan der NBA).

Rückschlag für Zipser

Paul Zipser dagegen muss sich wohl mit einer neuen Rolle anfreunden. Der Zweitjahresprofi wurde bei der 91:97-Pleite der Bulls auf die Bank degradiert, nachdem er bisher in jedem Saisonspiel gestartet hatte.

In 15 Minuten blieb der Heidelberger ohne Punkte, schnappte sich aber zumindest sechs Rebounds. Der für ihn in die Starting Five gerückte David Nwaba erzielte vier Punkte und elf Rebounds.

Chicago bleibt mit einem Sieg und fünf Niederlagen im Tabellenkeller der Eastern Conference, nur Schröders Hawks sind mit einer 1:7-Bilanz noch schlechter.