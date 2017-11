Maxi Kleber erzielte so viele Punkte in einem NBA-Spiel wie noch nie in seiner jungen Karriere.

Doch auch die 16 Zähler des gebürtigen Würzburgers reichten nicht zum sechsten Sieg der Dallas Mavericks im 22. Saisonspiel.

Gegen die Brooklyn Nets, die auch außerhalb der Playoff-Ränge liegen, kassierten die Texaner eine 104:109-Heimniederlage. Auch Dirk Nowitzki konnte die dritte Niederlage der Mavs in den letzten zehn Spielen nicht verhindern, obwohl er mit zehn Punkten und sieben Rebounds ebenfalls ordentliche persönliche Zahlen erreichte.

Die Nets, die in DeMarre Carroll mit 22 Punkten ihren besten Schützen hatten, entschieden das Spiel erst in den letzten Sekunden. Kurz vor Schluss waren die Mavs noch einmal auf 104:106 herangekommen.

Während Brooklyn nach dem achten Sieg wieder von den Playoffs träumen darf, rückt für Dallas die Postseason in immer weitere Ferne.