Die Dallas Mavericks haben einen Überraschungserfolg in der NBA knapp verpasst. Das Team um den deutschen Superstar Dirk Nowitzki musste sich den Boston Celtics in eigener Halle erst in der Verlängerung mit 102:110 (49:53, 96:96) geschlagen geben.

Nowitzki war es, der sich den entscheidenden Ballverlust leistete. Wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit ließ er sich das Leder von Kyrie Irving abjagen. Der Superstar der Celtics legte einen Alley-Oop für Jayson Tatum auf, der damit zum 96:96 ausglich.

Im Laufe des vierten Viertels hatte Dallas zwischenzeitlich mit bis zu 13 Punkten vorne gelegen, ehe Boston die Aufholjagd erfolgreich abschloss.

In der Overtime war Irving mit zehn Punkten der Matchwinner. Insgesamt kam der Point Guard auf 47 Zähler. Der Maskenmann versenkte starke 16 seiner 22 Versuche aus dem Feld.

Nowitzki gelingt Double-Double

Nowitzki zeigte eine seiner besseren Partien in der laufenden Saison. Dem Forward gelang mit 14 Punkten und zwölf Rebounds in 32 Minuten Spielzeit ein Double-Double. Der Turnover in der 48. Minute war sein einziger in der gesamten Partie.

Bester Werfer auf Seiten der Mavs war Harrison Barnes mit 31 Punkten. Irving erhielt die meiste Unterstützung von Jaylen Brown, der 22 Punkte erzielte.

Die Mavericks verpassten nach dem überraschenden Erfolg gegen die Milwaukee Bucks ihren zweiten Sieg in Folge und bleiben mit einer Bilanz von 3:15 die schlechteste Mannschaft der Liga.

Boston feierte seinen 16. Sieg in Serie und festigte den Status des dominierenden Teams der Saison.

