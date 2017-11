Dieser hart erkämpfte Sieg dürfte LeBron James und den Cleveland Cavaliers ganz besonders gut schmecken.

Die Cavs setzen sich nach einer unfassbaren Aufholjagd noch mit 104:101 (38:51) gegen die New York Knicks durch und konnten damit den siebten Sieg im 14. Spiel einfahren.

Dabei lag der NBA-Finalist der vergangenen drei Jahre im dritten Viertel zwischenzeitlich bereits mit 23 Punkten zurück.

Cleveland-Coach straft LeBron ab

Clevelands Coach Tyronn Lue war so erbost über die Leistung seines Teams, dass er die komplette Starting Five – also auch Superstar LeBron – mitten im dritten Viertel auf die Bank verbannte.

"Ich hatte nicht gedacht, dass ich so früh im dritten Viertel rausgenommen werde. Aber ich habe gespürt, dass ich bei meiner Rückkehr aufs Spielfeld helfen könnte, dass wir noch gewinnen", sagte LeBron nach der Partie.

So kam es dann auch: Das Team kämpfte sich heran und als LeBron bei 13 Punkte Rückstand im vierten Viertel wieder das Spielfeld betrat, war er von den Knicks nicht mehr zu stoppen.

Zusammen mit Kyle Korver, der 19 seiner 21 Punkte im vierten Viertel erzielte, drehte er die Partie für die Cavs. Am Ende verpasste LeBron mit 23 Punkten, 12 Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple Double.

Allein im vierten Viertel erzielten die Cavs stolze 43 Punkte, davon neun Dreier. Die Knicks kamen im vierten Viertel insgesamt nur auf acht erfolgreiche Würfe aus dem Feld.