Die Los Angeles Lakers haben bei den Sacramento Kings mit 102:113 (41:54) verloren. Dabei stand vor allem das Duell der beiden Top-Rookies Lonzo Ball von den Lakers und De'Aaron Fox von den Kings im Fokus.

Die beiden 19-Jährigen trafen schon im vergangenen Jahr zweimal mit ihren Colleges aufeinander. In der NBA war das ihr erstes Duell. Nummer-Fünf-Pick Fox hatte beim Sieg seiner Kings auch im Rookie-Privatduell mit 13 Punkten leicht die Nase vorn (Der Spielplan der NBA).

Sein Konkurrent Ball, der im diesjährigen Draft an der zweiten Stelle gezogen wurde, erzielte elf Punkte, elf Assists und sieben Rebounds. Auch einen Alley-Oop-Dunk konnte Ball beitragen.

Am Ende gingen aber Fox und die Kings als Sieger vom Parkett. In der Tabelle sind trotzdem nur die Dallas Mavericks in der Western Conference schlechter. Die Lakers rangieren einige Plätze darüber auf dem zehnten Rang (Die NBA-Tabelle).

