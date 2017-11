Die Memphis Grizzlies haben sich von Trainer David Fizdale getrennt. Das gab die Franchise am Montagabend deutscher Zeit via Pressemitteilung bekannt.

Assistenzcoach J.B. Bickerstaff soll das kriselnde NBA-Team interimsweise übernehmen. (Spielplan und Ergebnisse der NBA)

Die Grizzlies hatten zuletzt acht Spiele in Folge verloren. Nach der 88:98-Niederlage gegen die Brooklyn Nets hatte es zudem Zoff um Superstar Marc Gasol gegeben.

Zoff um Gasol

Fizdale ließ den Spanier im vierten Viertel auf der Bank schmoren, obwohl Gasol zuvor bester Mann seiner Mannschaft war.

"Man nimmt es persönlich. Natürlich bin ich frustriert und sauer. Und ich wundere mich darüber", kommentierte Gasol die überraschende Entscheidung seines Trainers.

Fizdale war im Mai 2016 zum Cheftrainer in Memphis ernannt worden. In der vergangenen Saison holte er mit dem Team 43 Siege in der regulären Saison.

Nach einem guten Start in die laufende Spielzeit stehen die Grizzlies nach neun Pleiten in den letzten zehn Partien mit einer Bilanz von 7:12 Siegen auf dem zwölften Platz der Western Conference.

