Die Houston Rockets haben in der NBA einen historischen Sieg bei den Phoenix Suns eingefahren. Beim 142:116 (90:65) erzielten die Rockets in der ersten Hälfte so viele Punkte wie noch nie. Nur ein NBA-Team hat in der Liga-Geschichte noch besser geballert (Die NBA-Ergebnisse).

Beim Comeback von Spielmacher Chris Paul nach einmonatiger Verletzungspause gingen die Rockets schon im ersten Viertel auf große Punktejagd. Nach jeweils 45 Punkten in den ersten zwei Vierteln schraubte das Team um Superstar James Harden aber einen Gang herunter.

Damit stellte Houston einen neuen Vereinsrekord für die meisten Punkte in einer ersten Hälfte auf. Ligaweit hat bisher nur ein Team mehr Punkte in einer Halbzeit erzielt - kurioserweise Gegner Phoenix. 1990 machten die Suns beim 173:143-Siege gegen die Denver Nuggets ganze 107 Punkte in den ersten 24 Minuten.

Harden mit makelloser Bilanz

Bester Scorer des Spiels war wieder einmal Superstar Harden. Der Guard erzielte 48 Punkte, sieben Assists und traf dabei alle seine 18 Versuche von der Freiwurflinie. Rückkehrer Paul gebnügte sich mit elf Punkten, verteilte aber zehn Assists.

Auf Seiten der Suns war Troy Daniels von der Bank aus bester Punktesammler mit 23 Punkten.

Houston führt mit dem zwölften Sieg aus 16 Spielen die Western Confernece an, Phoenix steht mit nur fünf Siegen im Tabellenkeller (Die NBA-Tabelle).