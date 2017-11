Auch ohne Kevin Durant bleiben die Golden State Warriors in der NBA weiter auf Erfolgskurs. Der amtierende Meister setzte sich mit 118:111 bei den Brooklyn Nets durch und feierte seinen 13. Saisonsieg.

Überragender Akteur der Warriors war Stephen Curry mit 39 Punkten. Dank elf Rebounds und sieben Assists fehlte dem Point Guard nicht viel zu einem Triple-Double. Allerdings leistete sich Curry auch sieben Turnover und sechs Fehlwürfe aus der Distanz - vier traf er.

Trotz seiner punktemäßig besten Saisonleistung musste der 28-Jährige sich Kritik von Trainer Steve Kerr anhören. "Er war in Sachen Scoring und werfen brilliant aufgelegt, aber in der zweiten Halbzeit war es doch etwas wild, was er gespielt hat", sagte Kerr: "Er hat es ein wenig übertrieben und angefangen, einige Fehler zu machen."

Thompson glänzt mit Double-Double

Kräftig Unterstützung erhielt der ehemalige MVP von Klay Thompson. Der zweite "Splash Brother" legte mit 23 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double auf.

Golden States dritter Superstar Durant, der beim Sieg gegen die Philadelphia 76ers am Samstag noch mit 27 Zählern geglänzt hatte, fehlte auf Grund einer leichten Sprunggelenksverletzung. Ersatzmann Omri Casspi schlug sich mit zwölf Punkten und acht Rebounds beachtlich.

Bei den Nets, die derzeit an Rang 13. der Eastern Conference positioniert sind, war Allen Crabbe mit 25 Punkten Topscorer. Rondae Hollis-Jefferson gelang mit 16 Zählern und zwölf Rebounds ein Double-Double.

