Die Cleveland Cavaliers können sich derzeit blind auf ihren Anführer LeBron James verlassen.

Der viermalige MVP der NBA führte den Vize-Meister gegen die Memphis Grizzlies quasi im Alleingang zum elften Sieg in Serie. Für die letzten 13 Punkte der Cavs zum 116:110-Erfolg sorgte der "King" höchst selbst.

Dabei trat James das ganz Spiel über bereits mehr als dominant auf. Seine MVP-reifen Statistiken am Ende: 34 Punkte, zwölf Assists und zwei Rebounds in 39 Minuten.

Das sahen auch die Fans in der heimischen Quicken Loans Arena so, die James' Performance in den Schlussminuten mit lauten Forderungen nach dessen vierter Auszeichnung als bester Spieler der NBA begleiteten.

Mehr Infos folgen.