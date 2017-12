Als die Dallas Mavericks zwischenzeitlich einmal vier von sechs Spielen in der NBA gewannen, dachte man, das Team um Superstar Dirk Nowitzki findet nach einem miserablen Saisonstart zurück in die Spur.

Doch nach der sechsten Niederlage in den letzten sieben Partien muss man sich von diesem Gedanken jedoch wohl endgültig wieder verabschieden – ebenso wie von allen Playoff-Träumen. (SERVICE: Spielplan der NBA)

Nur zwei Tage nach dem Kollaps gegen die San Antonio Spurs mussten die Mavs eine bittere Niederlage gegen die sich im Rebuild befindenden Phoenix Suns einstecken.

Mit 91:97 unterlagen die Mavericks den Suns und kassierten damit bereits die 23. Niederlage in nur 31 Spielen.

Wie gegen die Spurs gab Dallas dabei eine klare Führung aus der Hand und brach erneut im Schlussviertel, das Phoenix mit 29:16 für sich entscheiden konnte, ein.

Nowitzki und Kleber enttäuschen

Nach ihrer starken Partie zuletzt enttäuschten diesmal sowohl Nowitzki als auch sein deutscher Teamkollege Maxi Kleber.

Nowitzki kam lediglich auf fünf Punkte und vier Rebounds. Mit -15 hatte der 39-Jährige zudem eine desaströse Plus-Minus-Bilanz.

Nicht viel besser lief es für Kleber, der zwar immerhin sechs Punkte und acht Rebounds beisteuern konnte, allerdings waren nur drei seiner zehn Versuche aus dem Feld erfolgreich.

Nowitzki überflügelt Bryant

Für Nowitzki gab es dennoch einen kleinen Lichtblick - auch wenn der ihm angesichts der Niederlage wohl herzlich egal war.

Mit seinem 1.828 Dreier zog Nowitzki an NBA-Legende Kobe Bryant vorbei. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Lakers dessen Trikot unter das Hallendach zogen.

Bester Werfer bei den Mavs, die erneut auf Super-Rookie Dennis Smith. Jr. verzichten mussten, war Harrison Barnes mit 26 Punkten. Bei den Suns glänzten vor allem T.J. Warren mit 19 Punkten und fünf Rebounds sowie Center Alex Len, dem mit 14 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double gelang.

Durch die dritte Niederlage in Folge liegen die Mavericks weiterhin auf dem letzten Platz in der Western Conference und damit drei Ränge hinter den Phoenix Suns.