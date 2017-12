Dennis Schörder und die Atlanta Hawks haben gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers mit 114:121 verloren. Auch die starke Leistung des Braunschweigers konnte die 17. Niederlage seines Teams nicht verhindern.

Der deutsche Nationalspieler kam am Ende auf 27 Punkte, fünf Assists und zwei Rebounds und avancierte damit zum Topscorer der Partie. Knapp vor Clevelands Kevin Love, der 25 Zähler und beachtliche 16 Rebounds erzielte.

LeBron James hatte ebenfalls maßgeblichen Anteil am 15. Saisonsieg seiner Mannschaft. Der Superstar steuerte mit 24 Punkte, 12 Assists, sechs Rebounds, zwei Steals und zwei Blocks ein Double-Double bei.

Nach dem durchwachsenen Start ist Cleveland inzwischen in der Saison angekommen. In der Eastern Conference belegt es nach seinem zehnten Erfolg in Serie den dritten Platz hinter den Boston Celtics und den Detroit Pistons.

Zudem war es für James und Co. eine gelungene Revanche, nachdem sie ihr erstes Spiel gegen die Hawks in dieser Saison überraschend mit 115:117 verloren hatten.