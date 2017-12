Anzeige

NBA: Erdogan-Kritiker Enes Kanter drohen vier Jahre Haft Türkei will NBA-Star einsperren / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Enes Kanter ist ein großer gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan © Getty Images

Enes Kanter von den New York Knicks ist ein großer Kritiker des türkischen Präsidenten. In seiner Heimat will ihn die Staatsanwaltschaft deshalb ins Gefängnis stecken.