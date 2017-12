Die NBA geht in ihre 10. Woche. Und auch diesmal wartet die beste Basketball-Liga der Welt mit einigen Leckerbissen auf.

So kommt es gleich zweimal zum Aufeinandertreffen der Golden State Warriors um die Superstars Kevin Durant und Stephen Curry mit den Los Angeles Lakers mit Top-Rookie Lonzo Ball. Der NBA-Champion will in der Western Conference den Anschluss an James Harden und die Houston Rockets auf Platz eins halten. (Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Triple-Double-Monster Russell Westbrook will zusammen mit Carmelo Anthony und Paul George wichtige Siege für die Oklahoma City Thunder im Kampf um die Playoffs einfahren.

LeBron James' Cavs jagen Celtics

Aber auch die Topfavoriten im Osten gehen wieder auf Punktejagd. So will der viermalige MVP LeBron James mit seinen Cleveland Cavaliers am Tabellenführer und Rekordmeister Boston Celtics um seinen Ex-Kollegen Kyrie Irving sowie dem deutschen Rookie Daniel Theis dranbleiben. (Die Tabellen der NBA)

Während es für Theis und Co. blendend läuft, erleben die anderen deutschen NBA-Stars eine Seuchensaison. Sowohl für Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks (Letzter in der Eastern Conference) als auch Paul Zipser mit den Chicago Bulls (Vorletzter) und Dirk Nowitzki sowie Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks (Letzter in der Western Conference) geht es in dieser Spielzeit nur noch darum, die Bilanz aufzubessern.

SPORT1 US zeigt in dieser Woche gleich vier Partien LIVE im TV und LIVESTREAM. Alle anderen Partien gibt es wie gewohnt in den LIVESCORES in der SPORT1 App und auf www.SPORT1.de.

Die 10. Woche der NBA LIVE bei SPORT1

(Die NBA live bei DAZN! Jetzt kostenlosen Testmonat sichern)

Mittwoch, 20. Dezember

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers (2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Donnerstag, 21. Dezember

Boston Celtics - Miami Heat (1:30 Uhr)

Atlanta Hawks - Indiana Pacers (1:30 Uhr)

Houston Rockets - Los Angeles Lakers (2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz (2 Uhr)

Chicago Bulls - Orlando Magic (2 Uhr)

Dallas Mavericks - Detroit Pistons (2:30 Uhr)

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies (4:30 Uhr)

Freitag, 22. Dezember

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls (1 Uhr)

New York Knicks - Boston Celtics (2 Uhr)

Samstag, 23. Dezember

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks (2 Uhr)

Miami Heat - Dallas Mavericks (2 Uhr)

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers (4:30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Sonntag, 24. Dezember

Boston Celtics - Chicago Bulls (1:30 Uhr)

Atlanta Hawks - Dallas Mavericks (1:30 Uhr)

Golden State Warriors - Denver Nuggets (2:30 Uhr)