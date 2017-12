Der Kampf um die Playoffs in der NBA läuft. Die Teams kämpfen in der Regular Season um die Teilnahme an der K.o.-Runde. (Spielplan und Ergebnisse der NBA)

SPORT1 überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE im TV auf SPORT1 US.

Gesucht wird der neue Champion der Saison 2017/18. Der Meister der vergangenen Spielzeit, die Golden State Warriors, gehen erneut als Top-Favorit ins Rennen.

Die Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Houston Rockets und Oklahoma City Thunder gelten als ärgste Konkurrenten.

(DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Die kommenden Top-Spiele der NBA und Live-Partien im TV auf SPORT1 US:

Di., 2 Uhr: Chicago Bulls - Boston Celtics

Di., 4.30 Uhr: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers

Mi., 1 Uhr: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks

Mi., 2.30 Uhr: Dallas Mavericks - San Antonio Spurs

Mi., 3.30 Uhr: Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers (LIVE auf SPORT1 US)

Do., 1 Uhr: Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder (LIVE auf SPORT1 US)

Do., 2 Uhr: Chicago Bulls - Utah Jazz

Fr., 1.30 Uhr: Atlanta Hawks - Detroit Pistons

Fr., 2 Uhr: Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers

Fr., 4.30 Uhr: Golden State Warriors - Dallas Mavericks

Sa., 2 Uhr: Milwaukee Bucks - Chicago Bulls

Sa., 2 Uhr: Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks

Sa., 3.30 Uhr: Houston Rockets - San Antonio Spurs (LIVE auf SPORT1 US)

So., 1.30 Uhr: Cleveland Cavaliers - Utah Jazz

So., 2.30 Uhr: San Antonio Spurs - Dallas Mavericks

So., 3 Uhr: Memphis Grizzlies - Boston Celtics

Mo., 0 Uhr: Washington Wizards - Cleveland Cavaliers