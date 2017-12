Die Milwaukee Bucks haben in der NBA überraschend die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James mit 119:116 (69:58) geschlagen.

Der Vize-Champion hatte zuvor 18 seiner letzten 19 gewonnen vor allem dank "King James" für sich entschieden, der sich derzeit in absoluter Top-Form präsentiert.

Auch gegen die Bucks legte der viermalige MVP wieder 37 Punkte und sieben Rebounds auf. Gegen das starke Kollektiv von Milwaukee, angeführt vom "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo reichte diese One-Man-Show dieses Mal aber nicht.

Antetokounmpo konterte mit einem Double-Double aus 27 Punkten und 14 Rebounds, und hielt vor allem in der Schlussphase dagegen, als die Bucks einen 15-Punkte-Vorsprung noch zu verspielen drohten.

Unterstützung bekam der Grieche, der durchaus als James' Nachfolger als bester Spieler der NBA gehandelt wird, von Eric Bledsoe (26 Punkte), Khris Middleton (18 Punkte, zehn Rebounds) und Malcolm Brogdon (16 Punkte).

Vor allem im zweiten Viertel legten die Bucks den Grundstein für die Überraschung. Mit 39:24 überrollte der Außenseiter den Vize-Champion regelrecht.

Im Schlussviertel schien das Spiel Antetokounmpo und Co. dann aber doch noch aus den Händen zu gleiten. Dwyane Wade brachte die Cavaliers mit zwei Dreiern in Folge sogar mit 107:105 in Führung. Ein Dreier von Tony Snell und ein Drei-Punkte-Spiel von Antetokounmpo sechs Sekunden vor Schluss brachten die Bucks dann aber zurück auf die Siegesstraße.