Die Oklahoma City Thunder kommen in der NBA nicht in Tritt. Das Team um MVP Russell Westbrook unterlag beim NBA-Gastspiel in Mexico City den Brooklyn Nets mit 95:100 (58:49).

Das Star-Trio der Thunder aus Westbrook sowie den zu Saisonbeginn nach Oklahoma gewechselten All-Stars Carmelo Anthony und Paul George war schon vor Anpfiff gesprengt worden, da George mit einer Wadenprellung passen musste.

Auch ohne den Small Forward dominierte OKC zunächst das Spiel. Im ersten Viertel war Oklahoma spielbestimmend und erspielte sich ab Mitte des ersten Abschnitts einen deutlichen Vorsprung.

Angeführt vom starken Westbrook, der in der ersten Halbzeit 18 Punkte erzielte, hielten die Thunder bis zur Pause die Nets auf Abstand.

Im dritten Viertel lief es bei Oklahoma nicht mehr rund. Brooklyn verringerte den Rückstand Stück für Stück und ging zur Mitte des Viertels erstmals in Führung. Westbrook und seine Teamkollegen konnten zunächst kontern und erarbeiteten sich bis zum Ende des dritten Spielabschnitts wieder einen kleinen Vorsprung (79:74).

Einbruch im Schlussviertel

Doch im letzten Viertel brachen die Thunder ein. Nur sechzehn Punkte gelangen OKC, der überragende Westbrook (31 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists) bekam von Co-Star Anthony (11 Punkte, 5 von 20 aus dem Feld) zu wenig Unterstützung.

Dagegen zeigte Brooklyn eine starke Mannschaftsleistung. Topscorer der Nets war der von der Bank kommende Shooting Guard Caris LeVert mit 21 Punkten. Neben ihm punkteten noch vier weiter Teamkollegen zweistellig.