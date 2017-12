Der 14. NFL-Spieltag beginnt mit dem Thursday Night Game zwischen den New Orleans Saints und den Atlanta Falcons. Da beide Teams in der NFC South spielen, erwartet die Fans ein heißer Division-Fight. Die Saints stehen mit einer starken Bilanz von 9:3 an der Tabellenspitze. Die Atlanta Falcons befinden sich aktuell auf Platz drei.

Mit einer Bilanz von sieben Siegen und fünf Niederlagen stehen sie noch hinter den Carolina Panthers, die einen Sieg mehr auf dem Konto haben.

In den kommenden drei Wochen treffen beide Mannschaften zweimal aufeinander.

Super-Duo glänzt bei den Saints

Die Falcons müssen gegen die Saints nicht nur auf Quarterback Drew Brees, sondern auch auf das Super-Duo Mark Ingram und Alvin Kamara achten. Die beiden Running Backs der Saints erzielten am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die Panthers drei Touchdowns und liefern bereits die gesamte bisherige Saison eine starke Leistung ab.

Ob Ingram gegen die Falcons aufläuft, ist aber noch nicht ganz sicher. Der 27-Jährige steht auf der Liste der Spieler, deren Einsatz fraglich ist. Ihn plagt eine Verletzung am Zeh. Dennoch wird erwartet, dass er zum Einsatz kommt (Der NFL-Spielplan).

Die Falcons kassierten in der vergangenen Woche gegen die Vikings eine Niederlage und gehen nicht mit dem selben Rückenwind in die Partie wie die Saints nach ihrem Sieg gegen die Panthers. Daher ist die gesamte Erfahrung von Quarterback-Routinier Matt Ryan gefragt. Der 32-Jährige kann immerhin auf nahezu alle Falcons-Spieler zurückgreifen.

Packers wollen Playoff-Hoffnung am Leben halten

Ein wichtiges Spiel steht auch für die Green Bay Packers auf dem Programm. Nach dem Overtime-Sieg in der vergangenen Woche gegen die Tampa Bay Buccaneers lebt in Wisconsin die Hoffnung auf die Playoffs. Bis zur Rückkehr von Quarterback-Superstar Aaron Rodgers dauert es nicht mehr lange und mit den Cleveland Browns wartet das schlechteste NFL-Team auf die Mannschaft von Trainer Mike McCarthy.

Derzeit stehen die Packers in der NFC North auf Platz drei. Die zweitplatzierten Detroit Lions haben ebenfalls eine Bilanz von 6:6 (Die NFL-Tabelle).

Manning vor Rückkehr bei den Giants

Mit Spannung erwartet wird auch das Spiel zwischen den New York Giants und den Dallas Cowboys. Vor dem letzten Spieltag degradierte Giants-Headcoach Ben McAdoo den langjährigen Spielmacher Eli Manning und kassierte dafür viel Kritik. Das Spiel gegen die Oakland Raiders ging zudem verloren.

Unter der Woche wurde McAdoo gefeuert und Manning wieder als Starting-Quarterback der Giants installiert.

Sein Gegenüber Dak Prescott konnte mit den Cowboys in der letzten Woche - nach zuvor drei Pleiten - einen souveränen Sieg gegen die Washington Redskins für sich verbuchen. Gegen die Giants wollen die Cowboys nun unbedingt eine Siegesserie starten.

Der 14. Spieltag der NFL in der Übersicht:

Freitag, 08. Dezember, 02.25 Uhr

Atlanta Falcons - New Orleans Saints

Sonntag, 10. Dezember, 19 Uhr

Buffalo Bills - Indianapolis Colts

Tampa Bay Buccaneers - Detroit Lions

Kansas City Chiefs - Oakland Raiders

Houston Texans - San Francisco 49ers

Cleveland Browns - Green Bay Packers

Cincinnati Bengals - Chicago Bears

Carolina Panthers - Minnesota Vikings

New York Giants - Dallas Cowboys

Sonntag, 10. Dezember, 22.05 Uhr

Washington Redskins - Los Angeles Chargers

Denver Broncos - New York Jets

Arizona Cardinals - Tennessee Titans

Sonntag, 10. Dezember, 22.25 Uhr

Jacksonville Jaguars - Seattle Seahawks

Los Angeles Rams - Philadelphia Eagles

Montag, 11. Dezember, 02.30 Uhr

Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens

Dienstag, 12. Dezember, 02.30 Uhr

Miami Dolphins - New England Patriots