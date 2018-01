Die Atlanta Hawks um Nationalspieler Dennis Schröder haben in der NBA eine extrem bittere Niederlage kassiert.

Die Hawks unterlagen den Los Angeles Clippers denkbar knapp mit 107:108 (47:58).

Schröder zeigte mit 18 Punkten und vier Rebounds eine solide Partie. Allerdings steuerte er - für einen Spielmacher ungewöhnlich - nur einen Assists bei und leiste sich vier Ballverluste.

Hawks-Taktik geht nicht auf

Die Hawks hatten den Sieg vor Augen, als sie 85 Sekunden vor Ende der Partie noch mit fünf Punkten in Führung lagen.

Doch die Taktik der Hawks den als notorisch schwachen Freiwerfer bekannten Clippers-Star DeAndre Jordan in den letzten beiden Minuten wiederholt zu foulen, ging nicht auf.

Der Center traf fünf seiner sechs Freiwürfe und machte dem Plan der Hawks damit einen Strich durch die Rechnung.

Atlanta verfehlt letzten Wurf

Dennoch führte Atlanta bis neun Sekunden vor Schluss mit zwei Punkten, doch ein Dreier C.J. Williams brachte die entscheidende Wende. Die Hawks hatten zwar noch einmal die Chance auf den Sieg, doch der Versuch von Taurean Prince, der mit 20 Punkte bester Werfer der Hawks war, verfehlte sein Ziel.

Ohne Superstar Blake Griffin, der wegen einer Gehirnerschütterung fehlte, waren Jordan und Lou Williams die überragenden Spieler auf Seiten der Clippers. Während Jordan mit 25 Punkten und 18 Rebounds ein Double-Double gelang, war Williams mit 34 Punkten Topscorer der Partie.

Mit nur zehn Siegen in 40 Spielen bleiben die Hawks das schlechteste Team in der NBA, während die Clippers im Westen mit Rang neun den Anschluss an die Playoff-Plätze halten.