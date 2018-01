Die lange Leidenszeit von All Star Isaiah Thomas ist vorbei.

Wie Tyrone Lue, Headcoach der Cleveland Cavaliers, am Montag bekanntgab wird der 1,75 Meter große Point Guard in der Partie gegen die Portland Trail Blazers am Dienstag (MEZ: Mittwoch 1 Uhr) erstmals im Trikot seines neuen Arbeitgebers spielen.

Ende Dezember hatte der Sommertransfer zumindest schon einmal das Warm Up mit seinem neuen Team absolviert.

Thomas war im Sommer im Trade mit Kyrie Irving von den Boston Celtics zum Team um den viermaligen MVP LeBron James gewechselt, hatte wegen einer hartnäckigen Hüftverletzung aus den Playoffs des Vorjahres bislang aber alle Saisonspiele verpasst.

Wegen den von der NBA für lange verletzte Spieler beschlossenen Einschränkungen wird Thomas gegen die Trail Blazers nur eine reduzierte Anzahl von Minuten spielen, und darf zudem nicht in Back-to-Back-Spielen mitwirken.

Damit kann er am Mittwoch nicht beim Ost-Kracher bei seinem ehemaligen Team in Boston auflaufen. Doch lange muss er auf ein Wiedersehen mit den Celtics nicht warten - am 12. Februar steht bereits das nächste Duell der beiden Titelaspiranten an.