Der Kampf um die Playoffs in der NBA läuft. Die Teams kämpfen in der Regular Season um die Teilnahme an der K.o.-Runde. (Spielplan und Ergebnisse der NBA)

SPORT1 überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE im TV auf SPORT1 US.

Gesucht wird der neue Champion der Saison 2017/18. Der Meister der vergangenen Spielzeit, die Golden State Warriors, gehen erneut als Topfavorit ins Rennen. Die Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Houston Rockets und Oklahoma City Thunder gelten als ärgste Konkurrenten.

Die 12. Woche der NBA LIVE bei SPORT1

Dienstag, 2. Januar

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers (2 Uhr)

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers (2 Uhr)

Mittwoch, 3. Januar

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers (1 Uhr)

New York Knicks - San Antonio Spurs (ab 1.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Phoenix Suns - Atlanta Hawks (3 Uhr)

Donnerstag, 4. Januar

Chicago Bulls - Toronto Raptors (2 Uhr)

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (ab 2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Dallas Mavericks - Golden State Warriors (2.30 Uhr)

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder (4.30 Uhr)

Freitag, 5. Januar

Houston Rockets - Golden State Warriors (2 Uhr)

Samstag, 6. Januar

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves (ab 1 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US)

Dallas Mavericks - Chicago Bulls (2.30 Uhr)

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks (4 Uhr)

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors (21.30 Uhr)

Sonntag, 7. Januar

Brooklyn Nets - Boston Celtics (0 Uhr)

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers (1 Uhr)

Indiana Pacers - Chicago Bulls (1 Uhr)

Montag, 8. Januar

Dallas Mavericks - New York Knicks (1 Uhr)

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks (3.30 Uhr)