Die New York Giants müssen weiter auf den Playoff-Einzug warten. Quarterback-Star Eli Manning findet nicht zu seiner Stärke und wirft mehrere Interceptions. Zunächst trägt Malcolm Jenkins eine zum frühen 14:0 der Eagles in die Endzone zurück, dann vergibt Manning am Ende die letzte Comeback-Chance.

