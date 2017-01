Am Sonntag stehen die Conference Championships in der NFL an. Dort wird entschieden, wer am Super Bowl am 5. Februar in Houston teilnimmt (Ergebnisse und Spielplan).

Die Atlanta Falcons genießen gegen die Green Bay Packers Heimrecht (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams sind in bestechender Verfassung in die Playoffs eingezogen und haben sie dort bestätigt. Die Falcons sind seit fünf Partien ungeschlagen, Green Bays Siegesserie dauert sogar acht Partien an.

Die erste Halbfinal-Paarung wird ein Duell der Quarterbacks. Aaron Rodgers (Green Bay) und Matt Ryan (Atlanta) haben in der Postseason das beste Total Quarterback Rating, in der regulären Saison belegten sie die Plätze vier und eins.

Bei den Packers herrscht aber leichte Sorge um Rodgers' Gesundheitszustand. Denn der Super-Bowl-Champion von 2011 kränkelt und klang auf der abschließenden News Conference heiser. Auch Receiver Jordy Nelson, dessen Einsatz nach einer Rippenverletzung ohnehin fraglich ist, und Kicker Mason Crosby, der in der Divisional Round zum Helden wurde, meldeten sich krank und nahmen nicht am Training teil.

"Es geht gerade herum", sagte Rodgers, der auf Flüssigkeit und Erholung setzt: "Wir werden okay sein und damit klarkommen."

Im zweiten Halbfinale treffen die New England Patriots auf die Pittsburgh Steelers (Mo., 0.40 Uhr LIVESCORES).