Nur noch ein Spiel, dann steht der Nachfolger der Denver Broncos fest. Im Super Bowl LI messen sich die New England Patriots mit den Atlanta Falcons.

Das Team um Star-Quarterback Tom Brady setzte sich im Conference Final der AFC mit 36:17 gegen die Pittsburgh Steelers durch. Brady machte damit seine siebte Teilnahme am NFL-Finalspiel perfekt - Rekord.

Die Falcons bewahrten mit einem 44:21-Erfolg gegen die Green Bay Packers ihre Chance auf den ersten Titel ihrer Vereinshistorie.

Das große Finale, der Super Bowl LI, steigt dann am 5. Februar in Houston. Der AFC-Champion kämpft mit dem Sieger der NFC um die Football-Krone als Nachfolger der Denver Broncos. In der Halbzeitpause tritt Lady Gaga auf.

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zum Super Bowl LI.

Atlanta Falcons

Saisonbilanz: 11 Siege - 5 Niederlagen

Saisonduell mit Packers: 33:32 am 31. Oktober

Der bisherige Weg: 36:20 vs. Seattle Seahawks (Divisional Round), 44:21 vs. Green Bay Packers (Conference Championships)

Der Quarterback: Matt Ryan - Saison: 4944 Passing Yards (Rang 2), 38 Touchdowns (Rang 2)

New England Patriots

Saisonbilanz: 14 Siege - 2 Niederlagen

Saisonduell mit Steelers: 27:16 am 24. Oktober

Der bisherige Weg: 34:16 vs. Houston Texans (Divisional Round), 36:17 vs. Pittsburgh Steelers (Conference Championships)

Der Quarterback: Tom Brady - Saison: 3554 Passing Yards (Rang 20), 28 Touchdowns (Rang 7)