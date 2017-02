Bayern-Star David Alaba hat offenbar hellseherische Fähigkeiten.

Oder einfach ein glückliches Händchen. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass der Linksverteidiger fast das gesamte Ergebnis der NFL-Playoffs richtig vorausgesagt hat.

Lediglich die Oakland Raiders und das Team von Kumpel Odell Beckham junior, die New York Giants, tanzten im Tippschein des Österreichers aus der Reihe. Die Raiders scheiterten bereits in der Wildcard-Round, ebenso wie die Giants, die nicht an den Green Bay Packers vorbeikamen.