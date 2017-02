Irre Catches, Touchdowns in letzter Minute und spektakuläre Pässe: Die Schlussphase in der Regular Season der NFL 2016 hatte es oftmals in sich.

Von Rodgers unglaublichem Pass auf Receiver Jordy Nelson kurz vor Schluss im Spiel gegen die Chicago Bears über Eric Berrys siegbringenden Pick-Six gegen die Atlanta Falcons bis hin zu einem ganz besonderen Play der Pittsburgh Steelers im Saisonfinale gegen die Baltimore Ravens ist für jeden Football-Fan etwas dabei.

SPORT1 stellt kurz vor dem Super Bowl LI zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons die Top 10 der "Clutch Plays" in der Regular Season der NFL vor.