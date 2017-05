Die deutschen Eishockey-Fans können die Entscheidungen in der NHL mit den Nationalspielern Leon Draisaitl und Tom Kühnhackl LIVE im Fernsehen verfolgen.

SPORT1 US zeigt in der Nacht zum Donnerstag die beiden letzten Viertelfinalspiele der Playoffs ab 1.30 Uhr LIVE im TV, außerdem gibt es Spiel 7 in beiden Serie im LIVESTREAM.

Showdown für Draisaitl und Kühnhackl

Ab 1.30 Uhr tritt Stürmer Kühnhackl mit Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins bei den Washington Capitals um Torhüter Philipp Grubauer an.

Der Sieger des siebten Spiels der Best-of-Seven-Serie trifft im Osten auf die Ottawa Senators.

Video Draisaitls genialer Hattrick im Video

Draisaitl und die Edmonton Oilers sind ab 4 Uhr bei den Anaheim Ducks mit Verteidiger Korbinian Holzer gefordert.

Die Übertragung beginnt um 4.15 Uhr. Im Westen stehen die Nashville Predators schon als Halbfinalist fest.

Selbst bei einem Playoff-Aus darf sich zumindest einer der NHL-Stars über ein Trostpflaster freuen:

Bundestrainer Marco Sturm wird noch einen Nationalspieler aus der besten Liga der Welt für die Heim-WM im Köln nachnominieren.

Am Mittwoch nutzte der Coach bereits eine seiner zwei Nachnominierungen, um Stürmer David Wolf (Adler Mannheim) nach Köln zu holen.