NFL: Champion New England Patriots kauft eigene Flugzeuge

vergrößernverkleinern Die New England Patriots um Tom Brady gewannen in der vergangenen Saison zum fünften Mal den Super Bowl © Getty Images

Die New England Patriots investieren in neue Transportmittel: Der amtierende NFL-Champion reist in Zukunft im eigenen Flieger zu den Auswärtsspielen.