Die NFL hat Linebacker Vontaze Burfict von den Cincinnati Bengals wegen einer erneut gefährlichen Abwehraktion für drei Spiele gesperrt.

Burfict (26), der wegen diverser Vergehen in seiner Karriere bereits Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund einer Million Dollar hatte zahlen müssen, verstieß Mitte August mit einem Hit gegen den Kopf von Anthony Sherman (Kansas City Chiefs) gegen die Richtlinien.

"Muster ungeheuerlicher Aktionen"

"Das ist nicht das erste Mal, dass Sie unerlaubt verteidigen. Im Gegenteil, die Aktion passt in das Muster ungeheuerlicher Aktionen", schrieb NFL-Vizepräsident Jon Runyan in einem Brief an Burfict: "Wenn Spieler absichtlich gegen die Richtlinien verstoßen, anstatt die Gesundheit des Gegners zu achten, müssen sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden."

Burfict zeigte sich indes uneinsichtig und teilte auf der Internetseite der Bengals mit, dass der Hit seiner Meinung nach "gegen die Schulter und damit völlig legal" gewesen sei.

"Ich habe Sherman sogar wieder aufgeholfen und er sagte, dass er okay sei", sagte Burfict.