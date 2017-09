Die Minnesota Vikings haben Moritz Böhringer entlassen. Der deutsche Wide Receiver fällt den obligatorischen Kaderverkleinerungen kurz vor dem NFL-Saisonstart zum Opfer.

Am Donnerstag feierte der 23-Jährige noch eine Premiere: Im Preseason-Spiel der Vikings gegen die Miami Dolphins fing der Wide Receiver erstmals einen Pass in der NFL. Mit seinem "First Catch" erzielte er sechs Yards Raumgewinn.

Böhringers erster Catch im Video:

Böhringer, der beim Draft Ende April 2016 als erster Europäer ohne College-Erfahrung an 180. Stelle ausgewählt wurde, verbrachte die vergangene Spielzeit im Practice Squad der Vikings.

Ob er dort jetzt erneut einen Platz finden wird, ist nach den jüngsten Entwicklungen fraglich.