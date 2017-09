Ein unglaublicher Touchdown-Pass von Tom Brady 23 Sekunden vor Spielende hat den New England Patriots den zweiten Saisonsieg in Folge beschert.

Der NFL-Champion lag gegen die Houston Texans bis weit ins Schlussviertel zurück, bis Brady mit einem spektakulären 25-Yard-Pass Brandin Cooks in der Endzone fand und die Patriots doch noch zu einem 36:33-Heimsieg führte.

Noch spannender machte es am 3. Spieltag nur der Super-Bowl-Finalist Atlanta Falcons. Im Topspiel gegen die Detroit Lions, die wie die Falcons mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet waren, schien Lions-Quarterback Matthew Stafford seinem Team in letzter Sekunde den Sieg zu bescheren.

Doch sein Touchdown-Pass, der den Heimsieg der Lions besiegelt hätte, wurde nach einer Video-Challenge als ungültig gewertet. Die 30:26-Führung der Falcons hielt bis zum Ende - und das, obwohl sich Atlantas Quarterback Matt Ryan insgesamt drei Interceptions leistete.

Die Denver Broncos kassierten im ersten Auswärtsspiel der Saison ihre erste Niederlage. Inmitten der Protestwelle nach den Attacken von US-Präsident Donald Trump verlor das Team des deutschen Linebackers Kasim Edebali am 3. Spieltag bei den Buffalo Bills 16:26.

Eagles gewinnen nach 61-Yard-Fieldgoal

Besonders spektakulär endete auch das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den New York Giants, bei dem Eagles-Kicker Jake Elliot mit einem historisch weitem 61-Yard-Fieldgoal für die Entscheidung sorgte.

Elliot vermieste damit den Gala-Auftritt von New Yorks Star-Receiver Odell Beckham Jr., der zuvor mit zwei Touchdowns aufhorchen ließ, später aber verletzt das Feld verlassen musste.

Die Spiele des dritten Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 22. September, 2.25 Uhr:

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 39:41

Sonntag, 24. September, 15:30 Uhr:

Jacksonville Jaguars - Baltimore Ravens 44:7

Sonntag, 24. September, 19 Uhr:

Indianapolis Colts - Cleveland Browns 31:28

Philadelphia Eagles - New York Giants 27:24

New York Jets - Miami Dolphins 20:6

Buffalo Bills - Denver Broncos 26:16

Carolina Panthers - New Orleans Saints 13:34

Chicago Bears - Pittsburgh Steelers 23:17

Detroits Lions - Atlanta Falcons 26:30

Minnesota Vikings - Tampa Bay Buccaneers 34:17

New England Patriots - Houston Texans 36:33

Sonntag, 24. September, 22.05 Uhr:

Tennessee Titans - Seattle Seahawks

Sonntag, 24. September, 22.25 Uhr:

Green Bay Packers - Bengals

Chargers - Kansas City Chiefs

Montag, 25. September, 2.30 Uhr:

Washington Redskins - Oakland Raiders

Dienstag, 26. September, 2.30 Uhr:

Arizona Cardinals - Dallas Cowboys