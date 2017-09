NFL-Superstar Tom Brady denkt definitiv nicht an ein Karriereende nach der aktuellen Saison.

In einem Interview mit dem TV-Sebder CBS antwortete der Quarterback auf die Frage, ob die Möglichkeit bestehe, dass diese Saison seine letzte sei, mit einem schlichten "Nein".

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Bereits im Februar erklärte der Star der New England Patriots gegenüber The MMQB: "Ich würde gerne bis in meine Mittvierziger spielen."

Brady feierte am 3. August dieses Jahres seinen 40. Geburtstag. In der abgelaufenen Spielzeit zeigte er mit 3.554 Yards, 28 Touchdowns und lediglich zwei Interceptions eine seiner beste Saisonleistungen.

Als Folge gewannen die Patriots ihre fünfte Championship seit 2001. Im Super Bowl bezwangen die Pats die Atlanta Falcons, Brady wurde zum vierten Mal in seiner Karriere zum MVP ernannt, nachdem er sein Team mit einem 25-Punkte-Comeback zum 34:28-Sieg führte.