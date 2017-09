NFL, Woche 2: New England Patriots siegen bei den New Orleans Saints

NFL, Woche 2: New England Patriots siegen bei den New Orleans Saints

vergrößernverkleinern Tom Brady und Co. gewinnen bei den Saints © Getty Images

Nach der Auftaktpleite gegen die Kansas City Chiefs gelingt den New England Patriots in Woche zwei die Wende. Die Arizona Cardinals müssen in die Overtime.