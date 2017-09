Die Baltimore Ravens haben beim NFL-Gastspiel in London ein wahres Debakel erlebt.

Im Wembleystadion musste sich das Team aus dem US-Bundesstaat Maryland am dritten Spieltag gegen die Jacksonville Jaguars mit 7:44 geschlagen geben. Nach zuletzt zwei deutlichen Siegen zum Auftakt in die neue Spielzeit ist die erste Saisonniederlage ein echter Dämpfer für die Ravens um Quarterback Joe Flacco.

Zum Hauptthema der Partie wurde allerdings der Massen-Hymnenprotest der beiden Teams vor Beginn des Matches. Während die US-amerikanische Nationalhyme gespielt wurde, reihten sich die Spieler Arm und Arm nebeneinander auf, zahlreiche knieten dabei auch, um Geschlossenheit demonstrieren und ein Zeichen gegen US-Präsident Donald Trump zu setzen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten die Los Angeles Rams die San Francisco 49erszum Auftakt in Woche drei niedergerungen und damit eine schwarze Serie beendet.

Die Spiele des dritten Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 22. September, 2.25 Uhr:

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 39:41

Sonntag, 24. September, 15:30 Uhr:

Jacksonville Jaguars - Baltimore Ravens 44:7

Sonntag, 24. September, 19 Uhr:

Indianapolis Colts - Cleveland Browns

Philadelphia Eagles - New York Giants

Miami Dolphins - New York Jets

Buffalo Bills - Denver Broncos

Carolina Panthers - New Orleans Saints

Chicago Bears - Pittsburgh Steelers

Detroits Lions - Atlanta Falcons

Minnesota Vikings - Tampa Bay Buccaneers

New England Patriots - Houston Texans

Sonntag, 24. September, 22.05 Uhr:

Tennessee Titans - Seattle Seahawks

Sonntag, 24. September, 22.25 Uhr:

Green Bay Packers - Bengals

Chargers - Kansas City Chiefs

Montag, 25. September, 2.30 Uhr:

Washington Redskins - Oakland Raiders

Dienstag, 26. September, 2.30 Uhr:

Arizona Cardinals - Dallas Cowboys