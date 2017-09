Zum Auftakt in die dritte Woche der NFL-Saison empfangen die San Francisco 49ers die Los Angeles Rams. Das Kalifornien-Duell in der NFC West steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ab 2.25 im Livescores).

Dabei hoffen die 49ers auf ihren ersten Saisonsieg und den ersten Touchdown. Gegen die Arizona Cardinals (3:23) und bei den Seattle Seahawks (9:12) gab es zwei Niederlagen.

Zumindest die Statistik macht den Gastgebern Hoffnung: Die letzten drei Matches gegen die Rams konnten die 49ers für sich entscheiden.

Allerdings gehen die Rams mit breiterer Brust in das Spiel. Zum Saisonauftakt fegten sie die Indianapolis Colts mit 46:9 vom Feld.

Vergangene Woche gab es gegen die Washington Redskins zwar eine 20:27-Heimniederlage, doch für die Rams stehen schon sieben Touchdowns zu Buche - genauso viele erzielten die New England Patriots als amtierender NFL-Champion.

Nach zwei Heimspielen müssen die Rams erstmals in der neuen Saison auswärts ran, bleiben dabei aber immerhin im selben Bundesstaat: Nur 565 Kilometer liegen zwischen den Stadien der Rams und der 49ers.

Die Spiele des dritten Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 22. September, 2.25 Uhr:

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams

Sonntag, 24. September, 15:30 Uhr:

Jacksonville Jaguars - Baltimore Ravens

Sonntag, 24. September, 19 Uhr:

Indianapolis Colts - Cleveland Browns

Philadelphia Eagles - New York Giants

Miami Dolphins - New York Jets

Buffalo Bills - Denver Broncos

Carolina Panthers - New Orleans Saints

Chicago Bears - Pittsburgh Steelers

Detroits Lions - Atlanta Falcons

Minnesota Vikings - Tampa Bay Buccaneers

New England Patriots - Houston Texans

Sonntag, 24. September, 22.05 Uhr:

Tennessee Titans - Seattle Seahawks

Sonntag, 24. September, 22.25 Uhr:

Green Bay Packers - Bengals

Chargers - Kansas City Chiefs

Montag, 25. September, 2.30 Uhr:

Washington Redskins - Oakland Raiders

Dienstag, 26. September, 2.30 Uhr:

Arizona Cardinals - Dallas Cowboys