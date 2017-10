Unglückliche Pleite für die New England Patriots!

Das Team um Quarterback-Superstar Tom Brady hat gegen die Carolina Panthers mit Quarterback Cam Newton eine 30:33-Niederlage einstecken müssen.

Zu Beginn des letzten Viertels lagen die Patriots mit 14 Punkten in Rückstand, ehe Dion Lewis und Danny Amendola mit ihren Touchdowns zum 30:30 ausglichen.

Vier Sekunden vor dem Ende verwandelte Kicker Graham Gano ein Field Goal und sicherte den Panthers den Sieg.

Newton gelingt Historisches

Quarterback Cam Newton schrieb mit seinem 50. selbst erlaufenen Touchdown zudem Geschichte. Dieses Kunststück war zuvor noch keinem Spielmacher der Liga in der Super-Bowl-Ära (seit 1967) gelungen. Der 28-Jährige warf darüber hinaus drei Touchdown-Pässe.

Für die Patriots ist es nach der Auftaktniederlage gegen die Kansas City Chiefs dagegen bereits die zweite Niederlage im vierten Spiel.

Zwei Heimpleiten nach 4 Spieltagen standen für das erfolgsverwöhnte Team zuletzt 2000 zu Buche - die erste Saison von Brady und Head Coach Bill Belichick.

Texans gelingt höchster Sieg der Geschichte

Historisches gab es auch im Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Houston Texans zu sehen. Die Texans siegten mit 57:14 und erzielten so viele Punkte wie noch nie in der Geschichte des Teams. Quarterback Deshaun Watson warf vier Touchdown-Pässe.

Historisch wurde es auch im Nachmittagsspiel in London. Die Miami Dolphins verloren ihr Gastspiel in der englischen Hauptstadt gegen die New Orleans Saints mit 0:20.

Bis zum Sonntag hatte noch nie ein Team in einem NFL-Gastspiel in London ein Spiel zu Null verloren. Besonders die Defense der Saints überragte.

Saints-Quaterback Drew Brees warf dazu zwei Touchdowns bei 268 geworfenen Yards, während Dolphins Quaterback Jay Cutler unter großem Druck überhaupt nicht ins Spiel fand.

Verletzungen prägen den Spieltag

Geprägt wurde der NFL-Spieltag durch eine Reihe von Verletzungen. Minnesotas Running Back Dalvin Cook ging im Spiel gegen die Detroit Lions ohne Fremdeinwirkung zu Boden und konnte nicht mehr weitermachen. Nach Informationen von NFL Network hat sich der Rookie das Kreuzband gerissen und fällt für den Rest der Saison aus. Eine MRT-Untersuchung soll am Montag Klarheit bringen

Bei der Niederlage der Atlanta Falcons gegen die Buffalo Bills musste Falcons-Wide Receiver Julio Jones wegen einer Hüftverletzung vom Feld.

Auch Titans-Quarterback Marcus Mariota musste vorzeitig runter. Im Spiel gegen die Texans verletzte er sich am Oberschenkel.

Die Sonntagsspiele im Überblick:

Sonntag, 1. Oktober, 15.30 Uhr:

Miami Dolphins - New Orleans Saints 0:20

Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr:

Houston Texans - Tennessee Titans 57:14

New York Jets - Jacksonville Jaguars 23:20

New England Patriots - Carolina Panthers 30:33

Minnesota Vikings - Detroit Lions 7:14

Atlanta Falcons - Buffalo Bills 17:23

Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 9:26

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 7:31

Dallas Cowboys - Los Angeles Rams 30:35

Sonntag, 1. Oktober, 22.05 Uhr:

Los Angeles Chargers - Philadelphia Eagles

Tampa Bay Buccaneers - New York Giants

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers

Denver Broncos - Oakland Raiders