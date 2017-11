Der 13. NFL-Spieltag startet mit dem "Thursday Night Game" zwischen den Washington Redskins und den Dallas Cowboys.

Die Cowboys sind seit der endgültigen Sperre von Running Back Ezekiel Elliott ein wenig aus dem Tritt gekommen. Nach zuvor drei Siegen setzte es in den letzten drei Partien jeweils eine Niederlage. (Der NFL-Spielplan)

Das Team um Quarterback Dak Prescott will im Division-Kracher gegen die Redskins unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren und im Rennen um Platz zwei in der NFC East Big Points gegen den punktgleichen Konkurrenten holen. (Die NFL-Tabelle)

Auch die Redskins sind aktuell nicht in der besten Form. Vier der letzten sechs Partien gingen verloren, das Team von Quarterback Kirk Cousins spielt derzeit einfach nicht konstant genug.

Giants erstmals ohne Manning

Besondere Beachtung findet an diesem Wochenende auch die Partie zwischen den Oakland Raiders und den New York Giants. Nach 210 aufeinanderfolgenden Spielen wurde Quarterback Eli Manning von Trainer Ben McAdoo degradiert - der 36-Jährige muss gegen die Raiders auf der Bank Platz nehmen.

Daher werden alle Augen auf den neuen Spielmacher Geno Smith gerichtet sein.

Auch der Gegner sorgten in der letzten Woche für Schlagzeilen. In der Partie gegen die Denver Broncos kam es zwischen Raiders-Wide Receiver Michael Crabtree und Broncos-Cornerback Aqib Talib zu einer wüsten Schlägerei. Kurz nach Spielbeginn wurden drei Spieler des Feldes verwiesen.

Packers müssen unbedingt gewinnen

Für die Green Bay Packers geht es im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers um Alles. Nach der Verletzung von Starting-Quarterback Aaron Rodgers lief es in den letzten Wochen für das Team aus Wisconsin nicht rund. Um noch eine Chance auf die Playoffs zu haben, sollte die Mannschaft von Trainer Mike McCarthy gegen Tampa Bay unbedingt gewinnen.

Die knappe 28:31-Niederlage aus der vergangenen Woche macht den Packers dabei durchaus Hoffnung. Ersatz-Quarterback Brett Hundley warf gegen die Pittsburgh Steelers drei Touchdown-Pässe, insgesamt zeigte sich die gesamte Mannschaft deutlich verbessert.

Der 13. Spieltag der NFL in der Übersicht

Freitag, 01. Dezember, 02.25 Uhr

Dallas Cowboys - Washington Redskins

Sonntag, 03. Dezember, 19 Uhr

Atlanta Falcons - Minnesota Vikings

Tennessee Titans - Houston Texans

New York Jets - Kansas City Chiefs

Miami Dolphins - Denver Broncos

Baltimore Ravens - Detroit Lions

Buffalo Bills - New England Patriots

Chicago Bears - San Francisco 49ers

Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts

Sonntag, 03. Dezember, 22.05 Uhr

Los Angeles Chargers - Cleveland Browns

Sonntag, 03. Dezember, 22.25 Uhr

New Orleans Saints - Carolina Panthers

Oakland Raiders - New York Giants

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams

Montag, 04. Dezember, 02.30 Uhr

Seattle Seahawks - Philadelphia Eagles

Dienstag, 05. Dezember, 02.30 Uhr

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers