Kurzes Intermezzo für Kasim Edebali: Bereits nach nur einem Monat ist das Aus des Defensive End bei den Detroit Lions beschlossene Sache.

Der 28-Jährige konnte sich in vier Einsätzen in der NFL nicht durchsetzen und musste nun im Kader Platz machen, damit Rodney Coe von den Seattle Seahawks verpflichtet werden konnte.

Somit ist Edebali, der mit den Denver Broncos in seine vierte Saison startete, wieder als Free Agent auf dem Markt. In der NFL kommt er auf 61 Spiele, in denen er insgesamt 55 Tackles und acht Sacks verzeichnen kann.