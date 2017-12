Nervenkrimi im Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Green Bay Packers. Die Browns - mit einer Bilanz von 0:12 das schlechteste Team in der NFL - gingen gegen die Packers als klarer Underdog ins Spiel.

Und zu Beginn des Spiels sah es auch danach aus, als ob die Browns die nächste Pleite kassieren würden. Gleich den ersten Drive schlossen die Packers mit einem Touchdown von Jamaal Williams ab. Doch dann zeigte das Team von Headcoach Mike McCarthy eine unterirdische Leistung.

Packers mit miserabler Leistung

Nach zwei Touchdowns der Browns gingen die Packers mit einem 7:14-Rückstand in die Halbzeit. Und auch nach der Pause wurde die Leistung des Teams aus Wisconsin nicht besser. Quarterback Brett Hundley kassierte einen Sack nach dem anderen und auch seine Teamkollegen zeigten eine unkonzentrierte und fehlerhafte Vorstellung.

Nach einem Touchdown von Corey Coleman Ende des dritten Viertels zogen die Browns mit 21:7 davon. Kaum jemand glaubte noch an ein Comeback der Packers, doch 36 Sekunden vor dem Ende erzielten sie einen Touchdown. Dieser wurde nach Sichtung der Bilder allerdings zurück genommen. Der Ball hatte die Linie nicht überquert.

Dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf. 17 Sekunden vor dem Ende gelang Brett Hundley der entscheidende Wurf auf Davante Adams. Nach einem erfolgreichen Extrapunkt von Mason Crosby ging das Spiel in die Overtime (DATENCENTER: Spieltag und Ergebnisse).

Rodgers vor Rückkehr

Die Browns gewannen anschließend den Münzwurf und starteten ihren nächsten Spielzug. Dann gelang den Packers eine Interception. Im anschließenden Drive warf Brett Hudley einen weiteren Touchdown-Pass auf Davante Adams. Mit einem 27:21-Sieg sicherten sich die Packers den nächsten Sieg (DATENCENTER: Tabelle).

In der NFC North stehen die Packers mit einer Bilanz von 7:6 hinter den punktgleichen Detroit Lions auf Rang drei. Mit dem Sieg gegen die Browns leben die Playoff-Hoffnungen der Packers weiter. Grund für die Euphorie in Green Bay ist die voraussichtliche Rückkehr von Quarterback-Superstar Aaron Rodgers in der nächsten Woche. Wenn die medizinischen Untersuchungen in der kommenden Woche nicht dagegen sprechen,kann Rodgers im Spiel gegen die Panthers am kommenden Sonntag wieder auflaufen.

Vikings verpassen Playoff-Einzug

Die Minnesota Vikings haben den vorzeitigen Einzug in die Playoffs verpasst. Gegen die Carolina Panthers verlor das Team von Quarterback Case Keenum mit 24:31, damit endete die Serie von acht Siegen in Folge. Überragender Akteur bei den Panthers war Running Back Jonathan Stewart. Der 30-Jährige erzielte sagenhafte drei Touchdowns und lief für 103 Yards.

Richtig ungemütlich verlief die Partie für Case Keenum. Der Spielmacher der Vikings musste sechs Sacks einstecken, außerdem warf er zwei Interceptions. Zur Halbzeit lagen die Panthers nur mit einem Punkt in Führung, in Hälfte zwei konnten die Vikings auf 24:24 ausgleichen, ehe ein Panthers-Touchdown weniger als zwei Minuten vor dem Ende für die Entscheidung sorgte.

Schneechaos überschattet Partie in Buffalo

Das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Indianapolis Colts wurde von einem Schneechaos überschattet. Das Schneetreiben versperrte die Sicht der Spieler. Der Ball blieb im hohen Schnee auf dem Feld immer wieder stecken. Nach einem 7:7 musste die Entscheidung in der Overtime folgen. Mit einem Touchdown von LeSean McCoy sicherten sich die Bills den 13:7-Sieg.

Wenig erfolgreich verlief das Comeback von Eli Manning als Quarterback der New York Giants. Gegen die Dallas Cowboys setzte es eine 10:30-Niederlage. Manning warf zwei Interceptions und lediglich einen Touchdown.

Richtig stark performten dagegen die Kansas City Chiefs. Gegen die Oakland Raiders siegte das Team von Quarterback Alex Smith mit 26:15. Während der ersten drei Viertel gelang den Raiders kein einziger Punkt. Zwei Touchdowns im Schlussviertel ändertem am Ausgang der Partie nichts.

Raiders-Spielmacher Derek Carr kassierte zwei Interceptions und brachte nur 24 seiner 41 Würfe an den Mann.