Der deutsche Footballprofi Kasim Edebali hat nur einen Tag nach seiner Entlassung bei den L.A. Rams einen neuen Klub gefunden.

Die New Orleans Saints nahmen den Linebacker aus Hamburg am Freitag unter Vertrag. Die Saints sind bei noch einem ausstehenden Spiel in der Hauptrunde als Spitzenreiter der NFC South vorzeitig für die Play-offs qualifiziert.

Edebali (28) war in dieser Saison bereits von drei Teams entlassen worden. Für die Saints spielte der Hamburger von 2014 bis 2016 und verzeichnete dort acht Sacks sowie 54 Tackles.