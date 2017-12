Die Pittsburgh Steelers haben ihre Spitzenposition in der AFC verteidigt und in einem brutalen Monday Night Game den siebten Sieg in Serie eingefahren.

Die Steelers setzten sich dank einer furiosen Aufholjagd mit 23:20 bei den Cincinnati Bengals durch. Im zweiten Viertel lag das Team um Quarterback Ben Roethlisberger (zwei Touchdowns, eine Interception) bereits mit 0:17 in Rückstand.

Doch insgesamt drei Field Goals von Chris Boswell, darunter das entscheidende zum Endstand mit ablaufender Uhr, sowie Touchdowns von Le'Veon Bell und Antonio Brown sorgten für die Wende. Zuletzt hatten die Steelers 2015 einen solchen Rückstand aufgeholt.

Steelers-Star mit üblem Hit

Überschattet wurde die Partie von mehreren üblen Hits und einer bösen Verletzung. Insgesamt sechs Spieler mussten das Feld mit Blessuren verlassen (DATENCENTER: Spieltag und Ergebnisse).

Pittsburgh musste besonders die Verletzung von Ryan Shazier verkraften. Der Linebacker wurde nach einem Zusammenprall mit Bengals-Receiver Josh Malone im ersten Viertel mit einer Rückenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Shazier schien seine Beine zunächst nicht bewegen zu können.

Pittsburghs JuJu Smith-Schuster sorgte im Schlussabschnitt mit einem üblen Blindside-Block für Aufsehen, der Kansas Citys Verteidiger Vontaze Burfict aus dem Spiel nahm. Ein Targeting Penalty war die Folge.