Die Philadelphia Eagles haben in der NFL gegen die Los Angeles Rams gewonnen. Das Topduell der NFC Conference am späten Sonntagabend ging mit 43:35 (24:14) an die Eagles, die damit die Führung vor den drittplatzierten Rams behaupteten.

Der Sieg bringt den NFC-Führenden zwar vorzeitig den Titel in der NFC-Ost-Division und damit den sicheren Playoff-Einzug, dafür bezahlte das Team aus Philadelphia aber einen hohen Preis.

Quarterback Carson Wentz warf 291 Yards und vier Touchdowns, bevor der MVP-Kandidat das Spiel Ende des dritten Viertels mit einer Knieverletzung verlassen musste.

Das Team befürchtet laut ESPN einen Kreuzbandriss im linken Knie. Die medizinische Untersuchung steht noch aus. Der Quarterback hatte großen Anteil am diesjährigen Erfolg der Eagles und würde damit die Playoffs verpassen. Nick Foles ersetzte den 24-Jährigen anschließend (DATENCENTER: Spieltag und Ergebnisse).

Zum ersten Mal überhaupt kam es dabei zwischen Wentz und seinem Gegenüber Jared Goff zum Duell zweier Spielmacher, die an den ersten beiden Stellen im Draft gezogen wurden. Goff, der 2016 vor Wentz der erste Draftpick war, erzielte 199 Yards und zwei Touchdowns.

Ravens geben Führung aus der Hand

Die Baltimore Ravens hatten in der Nacht auf Montag die Chance näher an die AFC-Führenden Pittsburgh Steelers heranzukommen. Nach einem Touchdown durch Running Back Javorius Allen sah auch alles danach aus (DATENCENTER: Tabelle).

Die Steelers holten sich aber mit einem Touchdown und einem Field Goal in der letzten Spielminute den 39:38 (20:14)-Sieg und stehen damit als Sieger der AFC-North-Division hinter den Eagles als zweites Team sicher in den NFL-Playoffs.

Pittsburgh widmete den Sieg Linebacker Ryan Shazier, der sich vergangen Woche beim Sieg gegen die Cincinnati Bengals schwer verletzt hatte. Shazier konnte nach einem missglückten Tackle seine Beine nicht mehr spüren. Viele Steelers-Spieler trugen vor dem Spiel T-Shirts mit Shaziers Rückennummer 50.

Im zweiten Sonntagabend-Spiel gewannen die Jacksonville Jaguars mit 30:24 (3:0) gegen die Seattle Seahawks. Wide Receiver Jaydon Mickens returnte dabei einen 72-Yard-Punt-Return für die die Jaguars.