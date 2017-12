Die New York Jets liefern sich mit den Kansas City Chiefs beim 38:31 am 13. Spieltag der NFL einen spektakulären Shootout mit reiheinweise Highlights. Für den Aufreger sorgt kurz vor Schluss Chiefs-Star Marcus Peters. Weil gegen Kansas City bei New Yorks Two-Point-Conversion-Versuch eine Strafe verhängt wird, schnappt er sich frustriert die gelbe Flagge des Schiedsrichters und wirft sie einfach auf die Tribüne. Natürlich fliegt er dafür vom Platz.

