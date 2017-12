Am Sonntag wartet in der NFL ein hochklassiges Duell. Die Philadelphia Eagles sind bei den Los Angeles Rams zu Gast. Beide Teams spielen eine bärenstarke Saison. Die Eagles verloren in der vergangenen Woche mit 10:24 gegen die Seattle Seahawks. Für das Team von Quarterback Carson Wentz ging eine Siegesserie von neuen Partien zu Ende.

Mit erst zwei Niederlagen in zwölf Spielen führen die Eagles die NFC East klar und deutlich an. Mit einem Sieg gegen die Rams sind den Eagles die Playoffs nicht mehr zu nehmen. Neben dem Einzug in die K.o.-Phase geht es vor allem darum, sich in der Setzliste besonders weit oben zu positionieren, um in den Playoffs das Heimrecht zu ergattern.

Gleiches gilt auch für die Los Angeles Rams. Das Team um Spielmacher Jared Goff führt mit einer Bilanz von 9:3 die NFC West an. Die Rams liegen allerdings nur einen Sieg vor den Seattle Seahawks. In den vergangenen zwei Partien ging das Team von Trainer Sean McVay jeweils als Sieger vom Feld (Der NFL-Spielplan).

Einsatz von Ertz fraglich

Bei den Eagles ist der Einsatz des etatmäßigen Tight Ends Zack Ertz fraglich. Er zog sich in der vergangenen Woche eine Kopf-Verletzung zu.

Im Mittelpunkt der Partie stehen in jedem Fall die beiden Quarterbacks. Jared Goff wurde im Draft 2016 an erster Stelle gepickt, Carson Wentz an zweiter.

Am Mittwoch konnten die Rams wegen der Waldbrände in Kalifornien und der damit verbundenen schlechten Luft nicht trainieren.

Packers wollen Playoff-Hoffnung am Leben halten

Ein wichtiges Spiel steht auch für die Green Bay Packers auf dem Programm. Nach dem Overtime-Sieg in der vergangenen Woche gegen die Tampa Bay Buccaneers lebt in Wisconsin die Hoffnung auf die Playoffs. Bis zur Rückkehr von Quarterback-Superstar Aaron Rodgers dauert es nicht mehr lange und mit den Cleveland Browns wartet das schlechteste NFL-Team auf die Mannschaft von Trainer Mike McCarthy.

Derzeit stehen die Packers in der NFC North auf Platz drei. Die zweitplatzierten Detroit Lions haben ebenfalls eine Bilanz von 6:6 (Die NFL-Tabelle).

Manning vor Rückkehr bei den Giants

Mit Spannung erwartet wird auch das Spiel zwischen den New York Giants und den Dallas Cowboys. Vor dem letzten Spieltag degradierte Giants-Headcoach Ben McAdoo den langjährigen Spielmacher Eli Manning und kassierte dafür viel Kritik. Das Spiel gegen die Oakland Raiders ging zudem verloren.

Unter der Woche wurde McAdoo gefeuert und Manning wieder als Starting-Quarterback der Giants installiert.

Sein Gegenüber Dak Prescott konnte mit den Cowboys in der letzten Woche - nach zuvor drei Pleiten - einen souveränen Sieg gegen die Washington Redskins für sich verbuchen. Gegen die Giants wollen die Cowboys nun unbedingt eine Siegesserie starten.

Der 14. Spieltag der NFL in der Übersicht:

Freitag, 08. Dezember, 02.25 Uhr

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 20:17

Sonntag, 10. Dezember, 19 Uhr

Buffalo Bills - Indianapolis Colts

Tampa Bay Buccaneers - Detroit Lions

Kansas City Chiefs - Oakland Raiders

Houston Texans - San Francisco 49ers

Cleveland Browns - Green Bay Packers

Cincinnati Bengals - Chicago Bears

Carolina Panthers - Minnesota Vikings

New York Giants - Dallas Cowboys

Sonntag, 10. Dezember, 22.05 Uhr

Washington Redskins - Los Angeles Chargers

Denver Broncos - New York Jets

Arizona Cardinals - Tennessee Titans

Sonntag, 10. Dezember, 22.25 Uhr

Jacksonville Jaguars - Seattle Seahawks

Los Angeles Rams - Philadelphia Eagles

Montag, 11. Dezember, 02.30 Uhr

Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens

Dienstag, 12. Dezember, 02.30 Uhr

Miami Dolphins - New England Patriots