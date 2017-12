Zu Beginn des 15. Spieltages treffen im "Thursday Night Game" der NFL die Indianapolis Colts und die Denver Broncos aufeinander. Für beide Teams war es eine Saison zum Vergessen.

Im Februar 2016 feierten die Broncos noch den Sieg im Super Bowl. Mit 24:10 zogen die Carolina Panthers den Kürzeren. Von dem Glanz vergangener Tage ist aktuell nicht viel zu sehen. Neun Niederlagen mussten die Broncos in dieser Saison hinnehmen, lediglich vier Mal ging das Team um Quarterback Trevor Siemian als Sieger vom Feld.

Auch für die Indianapolis Colts läuft es nicht besser. Die Niederlage im Schneechaos von Buffalo besiegelte das endgültige Playoff-Aus. Nach 13 Spielen stehen beim fünfmaligen Super-Bowl-Sieger nur drei Siege zu Buche.

Für beide Teams geht es in diesem Aufeinandertreffen um Aufpolierung der Statistik.

AFC-Kracher in Pittsburgh

Am Sonntagabend steigt in der AFC das Top-Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots. Beide stehen in ihrer Division auf dem ersten Tabellenplatz, die Steelers haben bislang sogar einen Sieg mehr auf dem Konto als der amtierende NFL-Champion. Und dieser geht nach der Niederlage gegen die Miami Dolphins auch noch mit angekratztem Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel.

Die noch immer sieglosen Cleveland Browns gastieren bei den Baltimore Ravens, die weiterhin auf Playoff-Kurs liegen und nichts anbrennen lassen werden.

Die New York Giants (erst zwei Siege) empfangen die bärenstarken Philadelphia Eagles (elf Siege) - allerdings treten diese ab sofort ohne ihren Starting-Quarterback Carson Wentz an, der sich vergangene Woche einen Kreuzbandriss zuzog.

Die San Francisco 49ers wollen nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen ihren Aufwärtstrend nach dem vollkommen verkorksten Saisonstart gegen die Tennessee Titans fortsetzen.

Die Seattle Seahawks wären Stand Jetzt nicht in den Playoffs, können jedoch mit einem Sieg im direkten Duell mit dem Konkurrenten in der NFC West, den Los Angeles Rams, einen echten Big Point landen und mit den Rams gleichziehen.

Der 15. Spieltag der NFL in der Übersicht

Freitag, 15. Dezember, 2.25 Uhr

Indianapolis Colts - Denver Broncos

Samstag, 16. Dezember, 22.30 Uhr

Detroit Lions - Chicago Bears

Sonntag, 17. Dezember, 2.25 Uhr

Kansas City Chiefs - Los Angeles Chargers

Sonntag, 17. Dezember, 19 Uhr

Jacksonville Jaguars - Houston Texans

Cleveland Browns - Baltimore Ravens

Carolina Panthers - Green Bay Packers

Buffalo Bills - Miami Dolphins

Minnesota Vikings - Cincinnati Bengals

Washington Redskins - Arizona Cardinals

New York Giants - Philadelphia Eagles

New Orleans Saints - New York Jets

Sonntag, 17. Dezember, 22.05 Uhr

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams

Sonntag, 17. Dezember, 22.25 Uhr

San Francisco 49ers - Tennessee Titans

Pittsburgh Steelers - New England Patriots

Montag, 18. Dezember, 2.30 Uhr

Oakland Raiders - Dallas Cowboys

Dienstag, 19.Dezember, 2.30 Uhr

Tampa Bay Buccaneers - Atlanta Falcons