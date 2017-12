Die besten Würfe von Brees im Video:

Drew Brees hat die New Orleans Saints in die NFL-Playoffs geführt und dabei einen Meilenstein erreicht.

Beim 23:13-Sieg über Super-Bowl-Finalist Atlanta Falcons durchbrach der Spielmacher als dritter Quarterback der Geschichte die Grenze von 70.000 Yards durch Passspiel. Zuvor hatten dies nur Peyton Manning und Brett Favre geschafft.

Für die Saints ist es die erste Playoff-Teilnahme seit 2013 (DATENCENTER: Tabelle).

Seahawks schlagen Cowboys im D0-or-Die-Spiel

Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde sicherten sich die Carolina Panthers, die Los Angeles Rams, die Kansas City Chiefs und die Jacksonville Jaguars ihre Plätze in der Postseason (DATENCENTER: Spieltag und Ergebnisse), die Dallas Cowboys verpassten hingegen im Do-or-Die-Game die Playoffs.

Gegen die Seattle Seahawks verloren die Cowboys 12:21.

Die Seahawks wahrten durch den Sieg ihre Playoff-Chance.

Newton beschert Panthers den Sieg

Carolina gewann 22:19 gegen die Tampa Bay Buccaneers, Panthers-Quarterback Cam Newton sorgte 35 Sekunden vor dem Spielende mit einem Touchdown für den Sieg.

Der Spielmacher ließ den Ball zunächst fallen, hob ihn wieder auf und schaffte es aus zwei Yards in die Endzone.

Rams erstmals seit 2004/05 in Playoffs

Die Rams entschieden die NFC West durch ein 27:23 bei den Tennessee Titans für sich. Die Rams stehen erstmals seit der Saison 2004/05 wieder in den Play-offs.

Jaguars gewinnen AFC South

Durch die Niederlage der Titans gewannen die Jaguars die AFC South. Die Chiefs siegten 29:13 gegen die Miami Dolphins und gewannen die AFC West.

Der 16. Spieltag im Überblick:

Sonntag, 24. Dezember:

Chicago Bears - Cleveland Browns 20:3

Cincinnati Bengals - Detroit Lions 26:17

Kansas City Chiefs - Miami Dolphins 29:13

Los Angeles Rams - Tennessee Titans 27:23

New England Patriots - Buffalo Bills 37:16

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 23:13

Los Angeles Chargers - New York Jets 14:7

Washington Redskins - Denver Broncos 27:11

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 22:19

Seattle Seahawks - Dallas Cowboys 21:12

San Francisco 49ers - Jacksonville Jaguars 44:33

Arizona Cardinals - New York Giants 23:0

Samstag, 23. Dezember:

Baltimore Ravens - Indianapolis Colts 23:16

Green Bay Packers - Minnesota Vikings 0:16